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"حماية المستهلك" يحذر التجار من التلاعب فى أسعار السلع.. اعرف التفاصيل

الخميس، 27 أكتوبر 2022 05:56 م
"حماية المستهلك" يحذر التجار من التلاعب فى أسعار السلع.. اعرف التفاصيل المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك
كتب مدحت وهبة

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حذر جهاز حماية المستهلك برئاسة المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز التجار من انتهاج اى مخالفات أو التلاعب فى الأسعار، حيث يقوم الجهاز بشن حملات رقابية على الأسواق لمتابعة توافر كافة السلع الغذائية والتصدي لأي مخالفات يحاول البعض انتهاجها من أجل كسب أرباح غير مبررة ، وان من يحاول  التلاعب سيتم تحرير محضر ضده فورا  واحالته الى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية وفرض الغرامات المالية المقررة وفقا لقانون حماية المستهلك ، خاصة أن جميع السلع متوفرة فى الأسواق كما تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق 25%  تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين بزيادة معدلات ضخ السلع بمنافذ الشركات التابعة للوزارة لتلبية احتياجات المواطنين.
 
فيما تجوب سيارات الضبطية القضائية لجهاز حماية المستهلك الأسواق لمتابعة توافر السلع، ومدى التزام التجار ببيع المنتجات دون مبالغة فى الأسعار، وأن من يحاول التلاعب سيتم تحرير محضر له وإحالته إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 

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