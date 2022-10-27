حقائق غريبة عن حديثي الولادة .. أبرزها توقف التنفس والبكاء من دون دموع

كتبت فاطمة ياسر

التعامل مع الطفل حديثي الولادة يعد من الأمور الصعبة، التي تحتاج لجهد كبير ومعرفة بطريق التعامل المثالية، وأيضا التعرف علي بعض الحقائق المهمة التي يجب التعرف عليها للحفاظ علي صحتهم وتجنب تعرضهم لاي مضاعفات صحية.

وقدم التقرير المنشور عبر موقع “HEALTHLINE” الطبي العديد من الحقائق المرتبطة بالطفل حديثي الولادة، ومنها:

-قد يتوقف التنفس أثناء النوم لمدة من 5 إلي 10 ثواني، وهذا الأمر بالطبع يثير الذعر والقلق للألم، ولمن لا داعي للقلق فهذا أمر طبيعي في بداية الولادة، ولكن الشعور بالقلق يكون في حالة تعرض الطفل للون الأزرق في جسمه.

- البكاء بدون دموع يظل معه حتي أول شهر من ولادته، وهذا الأمر يعد طبيعي في بداية ولادته.

- قد يكون لدي حديثي الولادة ثديين صغيرين، وهذا يعني حدوث تسرب لحليب الأم للجنين، حيث يمصته وهو في رحم أمه هرمون الأستروجين، ويظهر الثدي علي شكل كتل، فهي تختفي من تلقاء نفسها بعد أسابيع قليلة من الولادة.

-ظهور علامات بالوجه أي بالجلد كبقع وردية تقع علي الجبهة، أو الجفون، ولا داعي للقلق فهذه العلامات ستختفي بعد الولادة من تقلاء نفسها.

وقدم التقرير، أبرز وأهم النصائح التي يجب علي الأم القيام بها مع طفلا حديثي الولادة، ومن أبرزها تشجيع الطفل علي الولادة الطبيعية، فهي من أهم الحيل التي تحمي الطفل، وتعمل علي تكوينه لمناعة قوية وصحية.