قلة النوم.. تسبب السمنة وأمراض القلب وضغط الدم

كتبت ميرفت رشاد

يساعد النوم على إعادة ضبط الجسم واكتساب الطاقة والراحة، ونحن ندرك أن عدم الحصول على 8 ساعات من النوم كل ليلة قد يكون له تأثير ضار على صحتنا، لأداء أفضل، ويحتاج جسمك إلى النوم تمامًا مثل الأكسجين والطعام، يصلح جسمك نفسه ويعيد التوازن للمواد الكيميائية أثناء النوم، ويخلق دماغك روابط جديدة بين الأفكار والمساعدات في الاحتفاظ بالذاكرة، لن تعمل عمليات عقلك وجسمك بشكل صحيح إذا لم تحصل على قسط كافٍ من النوم، قد يقلل بشكل كبير من مستوى معيشتك، وإليك الآثار طويلة المدى لقلة النوم السليم، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

بعض الطرق التي يؤثر بها قلة النوم على الجسم على المدى الطويل: 1. اضطرابات المزاج عندما لا يحصل الناس على قسط كافٍ من النوم ، فإنهم يغضبون ، ولكن قلة النوم المزمنة مرتبطة أيضًا بالاكتئاب السريري ونقص الحماس العام في المقابل ، يعاني الأشخاص المصابون بالاكتئاب في كثير من الأحيان من أنماط نوم غير منتظمة، يتحكم هرمون الميلاتونين في أنماط النوم وإدارة الحالة المزاجية. في الواقع ، غالبًا ما يكون لدى الأشخاص المصابين بالاكتئاب والأرق مستويات ميلاتونين أقل من الأفراد الأصحاء.

2. أمراض القلب والأوعية الدموية المزمنة

قلة النوم تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الحادة مثل السكتة الدماغية والنوبات القلبية. والسبب في ذلك ، وفقًا للمهنيين الطبيين والأكاديميين ، هو أن الحرمان من النوم قد يزعج مناطق الدماغ التي تنظم الدورة الدموية أو يؤدي إلى التهاب يزيد من خطر الإصابة بتجلط الدم.

3. ضعف أداء الدماغ يمكن أن تتدهور القدرات العقلية بشكل كبير عندما يكون الدماغ غير قادر على الاسترخاء بشكل كافٍ على مدى فترة طويلة من الزمن، تتأثر قدرتنا على حل المشكلات والتحكم في عواطفنا واتخاذ القرارات بالحرمان من النوم، يعاني الأشخاص الذين يفتقرون إلى النوم أيضًا من توازنهم وردود أفعالهم ومهاراتهم الحركية ؛ نتيجة لذلك ، فهم أكثر عرضة للإصابة النعاس هو أحد الأسباب الرئيسية لحوادث السيارات.

4. السمنة

قد تؤدي مشاكل النوم المستمرة إلى زيادة الوزن بسرعة، يتم إنتاج الكورتيزول ، وهو هرمون التوتر ، بنسب أكبر عندما لا يحصل الناس على قسط كافٍ من النوم ، ويمكن أن يؤدي القلق والتوتر والإحباط الناتج عن ذلك إلى الأكل العاطفي والممارسات الغذائية السيئة. هرمون آخر يُعرف باسم الجريلين ، والذي يُنتَج في المعدة ويرتبط بالحرمان المزمن من النوم ، يمكن أن يجعل الأفراد يشعرون بمزيد من الجوع.

5. ضعف المناعة

تعمل أجهزتنا المناعية بشكل أفضل عندما نحصل على قسط كافٍ من النوم ، تمامًا مثل باقي أجسامنا، الحرمان من النوم طويل الأمد له تأثير مماثل للتوتر المزمن، يمكن أن يقلل من استجابة جهازك المناعي ويجعلك أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، بما في ذلك نزلات البرد والإنفلونزا.



6. ارتفاع ضغط الدم

ارتبط المعدل المرتفع لارتفاع ضغط الدم بالحصول على أقل من 5 إلى 6 ساعات من النوم كل ليلة، قلة النوم قد تؤدي إلى تفاقم العواقب السلبية للضغط على الجسم، كما يساعد النوم أجسامنا على التحكم في المواد الكيميائية التي تسبب التوتر، تم ربط قلة النوم المزمنة بارتفاع ضغط الدم وسرعة ضربات القلب والالتهابات.