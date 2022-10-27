جامعة بنى سويف تنظم ندوات لعرض إنجازات الدولة فى عهد الرئيس السيسى

بنى سويف ـ هانى فتحى

استعرض مجلس جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة فى جلسته رقم (214)، خطة كلية السياحة والفنادق فى مجال الأنشطة الطلابية، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.

وأوضح الدكتور منصور حسن أن الخطة شملت تنظيم رحلة لطلاب الكلية إلى معرض التجهيزات الفندقية HACE، والذى سيعقد لمدة ثلاثة أيام فى المدة من 14-16 نوفمبر 2022 على أن يتم اختيار يوم الأربعاء 16 نوفمبر القادم لرحلة الكلية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الخطة تضمنت تنظيم رحلة سياحية إلى هرم ميدوم بمحافظة بنى سويف لصالح تلاميذ إحدى مدارس الصم والبكم (الإعاقة السمعية) التابعة لوزارة التربية والتعليم بالتعاون مع قسم الإرشاد السياحى بالكلية.

وأضاف الدكتور منصور حسن أنه سيتم تنفيذ مجموعة من الندوات عن الوعى السياحى والأثرى بالمدارس الثانوى والإعدادى (عربى ولغات) بمحافظة بنى سويف بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم وبمشاركة أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

كما وافق مجلس جامعة بنى سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، فى جلسته رقم 214، على مقترح كلية التربية للطفولة المبكرة لعقد عدد من الندوات التوعوية والمبادرات بمشاركة طالبات الكلية بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وأكد الدكتور منصور أن الكلية ستنفذ سلسلة ندوات توعوية لطالبات خلال العام الجارى، وذلك من خلال المختصين على مستوى الجامعة وخارجها فى عدد من الموضوعات وأهمها إنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، والسمنة وأضرارها على صحة الإنسان، التغيرات المناخية ومواجهة أخطارها والمبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر"، حقوق الطفل كما ورد بنصوص الدستور المصري والقوانين الدولية، الرياضة وتأثيرها علي الصحة الجسمية والنفسية للفرد.

وأوضح رئيس جامعة بني سويف أنه سيتم تشجير وتجميل مدخل الكلية لتوجدها بمدخل مجمع التعليم الصناعي وذلك تماشياً مع سياسية الدولة والمبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر"، كما سيتم تخصيص شاشة عرض داخل الكلية لعرض إنجازات الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وما شهدته البلاد من نهضة في كافة القطاعات داخل الدولة وما تنفذه من جهود والاستعدادات لعقد مؤتمر التغيرات المناخية، كما سيتم عرض أنشطة الكلية وبرامجها المختلفة وأنشطة الأقسام العلمية.

وأكدت الدكتور مديحة مصطفى عميد الكلية على دعم الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة لعقد تلك الأنشطة لطالبات الكلية وتوفير كل الدعم لهم، حيث سيتم إطلاق مبادرة "لا لضرب الأطفال" وذلك لتشجيع القائمين على الرعاية بمنع استخدام الضرب كوسيلة في تربية الأطفال وذلك من خلال إجراء زيارات ميدانية لاحدي القري أو من خلال المشاركة بقافلة تحت إشراف الجامعة والتي تخدم المجتمع الجامعي والخارجي.

ومن جهة أخرى وافق مجلس جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، فى جلسته رقم 214، على توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة رؤية للعلوم والتكنولوجيا بمحافظة بني سويف، وذلك فى إطار تعزيز التعاون العلمى والأكاديمى بين الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة فى نطاقها الجغرافى بهدف الارتقاء بمستوى جودة الأداء التعليمي بما ينعكس على منظومة التعليم العالي.

وأوضح الدكتور منصور حسن أن التعاون سوف يكون بين الكليات المتناظرة وهى الطب البشرى والأسنان والتمريض وعلوم الحاسب والذكاء الاصطناعي والهندسة وذلك في مجالات تطوير المناهج والخطط الدراسية وتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس وتقييم جودة البرامج وتطويرها، فضلاً على التعاون في مجالات البحث العلمي وتعزيز مجالات البحوث والدراسات العليا والإشراف المشترك على الدرجات العلمية والتعاون في تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة.

وأضاف رئيس الجامعة أن التعاون يشمل أيضا تنظيم المؤتمرات وورش العمل المشتركة وتبادل المواد الدراسية والبحوث المنشورة ووضع المعايير والرقابة على التطوير المهني وذلك من خلال فرق عمل متخصصة من الجامعتين.