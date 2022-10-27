توريد 49203 أطنان أرز شعير لشون محافظة البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، تكثيف الجهود التى تستهدف توفير الأمن الغذائى لجميع المواطنين، وتنظيم عملية تداول الأرز الشعير مع بدء موسم توريد محصول الأرز بالبحيرة.

وأضافت أنه جارى أعمال توريد محصول الأرز بالبحيرة بالتنسيق مع كافة القطاعات المعنية، وأن إجمالى ما تم توريدة لشون البحيرة من الأرز الشعير حتى صباح اليوم 49203 أطنان من إجمالى المساحة المنزرعة والتى تبلغ 174944 فدانا.

وناشدت نائب محافظة البحيرة مزارعى المحافظة بسرعة توريد الكميات المطلوبة من الأرز المحلى المنتج لديهم والالتزام بكافة القرارات المنظمة فى هذا الشأن.

يذكر أن نقاط التجميع لاستلام الأرز الشعير 17 نقطة تجميع بمراكز "المحمودية - إيتاى البارود - شبراخيت - الرحمانية - دمنهور - الدلنجات - كفر الدوار - إدكو - رشيد - المحمودية - النوبارية - أبو حمص - كوم حمادة وأن إجمالى السعة التخزينية تبلغ 291 ألفا و700 طن.

وتم التأكيد على ضرورة الإلتزام بتنفيذ الضوابط والتعامل بدقة فى العزل والوزن وزيادة استيعاب الأرز الشعير المنتج محلى وتدبير أماكن تخزين احتياطية لاستخدامها فى حالة الذروة.

كما تم الإعلان عن أسعار استلام الأرز الشعير بمختلف درجاته وتسهيل إجراءات الاستلام إلى الشون والصوامع والمطاحن والتيسير على الموردين مع الالتزام بتوريد طن عن كل فدان.