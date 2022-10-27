تشيع جثمان شقيق المطربة أمينة بمقابر العمود فى الإسكندرية.. صور

الإسكندرية -فريق المحافظات

تشيع جثمان شقيق المطربة الشعبية أمينة إلى مثواه الأخير، بعد صلاة الجنازة عليه بمسجد العمرى بمنطقة اللبان محافظة الإسكندرية ودفنه بمقابر العمود بمنطقة كرموز.

كانت المطربة أمينة أعلنت وفاة شقيقها أنور، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، حيث كتبت "أخويا مات.. اللى فى حاله مات.. الغلبان مات.. أخويا أنور مات" وبدى من منشورها مدى الحزن والصدمة التى تشعر بها جراء الوفاة.

وكانت قد طرحت المطربة أمينة مؤخرًا أغنيتها الجديدة "كل سنة وأنت خاين" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب ومنصات الأغانى، والأغنية من كلمات حمو الماجيك وألحان محمد الجندى وعازف أورج الأفتار محمد السنى وتوزيع سيد مزيكا، وتقدم أمينة الأغنية بطريقة طربية شعبية.



صلاه الجنازة على شقيق المطربة أمينة



صورة من الجنازة



تشيع جثمان شقيق المطربة أمينة