تداول 2775 حاوية و210 آلاف طن بضائع استراتيجية فى ميناء الإسكندرية

الإسكندرية - فريق المحافظات

شهدت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ48 ساعة الماضية نشاطا كبيرا وملحوظا، حيث تم دخول وخروج 47 سفينة إلى أرصفة مينائي الإسكندرية والدخيلة خلال 48 ساعة، كما يجرى حاليا العمل على شحن وتفريغ 33 سفينة أبرزها سفن الحاويات والصب الجاف.

كما شهدت حركة تداول البضائع بدورها نشاطا كبيرا حيث تم تداول 210 آلاف طن تقريبا، خلال تلك المدة، من البضائع مختلفة الأنواع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة، وفيما يتعلق بالحاويات فقد تم تداول 2775 حاوية مكافئة بمينائى الإسكندرية والدخيلة.

وقد وجه اللواء بحرى نهاد شاهين على رئيس مجلس الإدارة بضرورة متابعة إجراءات التأمين والأمن الصناعى والسلامة والصحة المهنية بكل المخازن والساحات ومواقع العمل، وكذا اتباع المعايير البيئية القياسية فى كل العمليات المينائية لمنع التلوث بكل صوره ومتابعة المسطح المائى.