تجديد حبس صاحب صفحة تروج لبيع أدوية مجهولة فى القاهرة 15 يومًا

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس شخص 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لقيامه بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، للترويج لبيع الأدوية غير المصرح بتداولها بالقاهرة.

وكانت النيابة قد قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الجيزة) بإنشاء صفحة على موقع التـواصل الاجتماعى "فيس بوك" يقوم من خلالها بالترويج لبيع أدوية مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مسجلة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال إستقلاله دراجة نارية ملكه بدائرة قسم شرطة المقطم وبحوزته (21,555 ألف قرص دوائى- مبلغ مالى - هاتف محمول)، وبمواجهته إعترف بإنشائه الصفحة المُشار إليها بقصد ترويج الأدوية المهربة جمركياً والتصرف فيها بالبيع لعملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.