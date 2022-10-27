"بوليتيكو": واشنطن تنشر القنبلة B61-12 النووية فى قواعد حلف الناتو الأوروبية

كتب محمد جمال

كشفت شبكة "روسيا اليوم" عن برقية أمريكية سرّية، تفيد بأن الولايات المتحدة نشرت نسخة متطورة من قنبلتها النووية الأساسية B61-12 فى قواعد حلف شمال الأطلسي الأوروبى، وذكرت صحيفة "بوليتكو" الأمريكية، أن المسؤولين الأمريكيين أبلغوا حلفاءهم في الناتو خلال اجتماع مغلق فى بروكسل، عن تقديم موعد وصول قنبلة الجاذبية B61-12 المطورة، ليصبح في ديسمبر المقبل، بعد أن كان من المقرر طرحها في الربيع المقبل.



الولايات المتحدة

وأشارت البرقية، إلى ضرورة تقديم ملخص لصناع القرار لما تمت مناقشته بين وزراء الدفاع خلال قمة بروكسل.

وأضافت أن 15 دولة من أعضاء الحلف أعربت عن مخاوفها من إمكانية رضوخ بعض الدول لتهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين النووية.

وبحسب "بوليتيكو"، فإن الرسالة من وراء نشر الدفعة الأولى من القنابل الأمريكية في ديسمبر، قد تكون وسيلة لطمأنة حلفائها الأوروبيين الذين يشعرون بالخطر القادم من موسكو.

وقد أثارت البرقية وما جاء فيها من معلومات خطيرة قلق الكثير من الخبراء والمراقبين، الذين أعربوا عن خشيتهم من إمكانية تصاعد الأوضاع بشكل خطير.

ومن جهته أكد المتحدث باسم البنتاجون باتريك رايدر، أن تحديث الأسلحة النووية الأميركية من طراز B61 جار منذ سنوات لإصدار الطراز المحدث B61-12، وليس مرتبطا بالأزمة الأوكرانية.