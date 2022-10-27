بعد ما تعدى الـ 40.. مكملات الكولاجين لحماية العظام وإصلاح العضلات

كتبت ميرفت رشاد

مع دخولنا في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر، يبدأ جسمنا في إنتاج كمية أقل من الكولاجين، عندما تقوم بتضمين "ببتيدات الكولاجين" في نظامك الغذائي ، فقد يكون جسمك قادرًا على تجديد العناصر الغذائية التي يبدأ في فقدانها مع تقدمك في العمر والحفاظ على صحتك العامة، وإليك الفوائد الصحية من استخدام مكملات الكولاجين، وفقا لما نشره موقع "pinkvilla".

1. مصدر للبروتين سهل الهضم



يعمل جسمك بجد لهضم البروتين من أطعمة مثل الدجاج أو لحم البقر ، وقد يعاني بعض الأشخاص من مشاكل في الجهاز الهضمي مثل التجشؤ أو آلام في المعدة بعد تناوله ، فإن مكملات الكولاجين تتحلل بالماء ، مما يعني تكسير الكولاجين ، مما يجعل امتصاصه أسهل لجسمك، المكملات التي تحتوي على الكولاجين يمكن أن تجعل إدخال البروتين في نظامك الغذائي أكثر راحة.

2. يساعد في تقليل تساقط الشعر



يحافظ الكولاجين على بصيلات الشعر مرنة وقوية، هناك العديد من مكملات الكولاجين المتاحة للأشخاص الذين يرغبون في تشجيع نمو الشعر الصحي، يمكن استخدام الكولاجين لإصلاح تساقط الشعر.





3. يحمي صحة العظام والمفاصل

يسهل استخدام الكولاجين المنتظم وظيفة المفصل بشكل أكثر سلاسة ، مما يجعل الأنشطة اليومية مثل المشي ، والانحناء ، وتحمل الوزن أسهل ، يساعد الكولاجين في تقليل الآلام المرتبطة بالتهاب المفاصل، تم اكتشاف الكولاجين أيضًا للمساعدة في التعافي السريع من الإصابات الرياضية، وتقليل فرصة حدوث المزيد من الكسور.

4. يسرع إصلاح العضلات

بعد تمرين صعب أو يوم طويل في العمل ، يمكن أن يساعدك المزيج الفريد من الأحماض الأمينية الموجودة في الكولاجين على التعافي بسرعة أكبر، يشكل الكولاجين حوالي 75٪ من الأوتار والأربطة ، لذا فإن تناوله كمكمل غذائي يمكن أن يساعد في تقليل الانزعاج أو الإصابة في المستقبل.،كما يقلل الكولاجين من الالتهابات الناتجة عن الإجهاد الناتج عن رفع الأثقال أو التمارين عالية التأثير.

5. صحة أمعاء

ربما يجب أن تفكر في تضمين الكولاجين في نظامك الغذائي إذا كنت تعاني من مرض التهاب الأمعاء (IBD) أو متلازمة الأمعاء المتسربة، يدعم الكولاجين كل خلية في أمعائك ، مما يساعد على تقليل الالتهاب وحماية بطانة الأمعاء.