وقال بايدن، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الخميس، إن "الخطة ستسمح بتوفير مليارات الدولارات للأمريكين من تكاليف مختلفة"، مشيرا إلى أن الحرب الروسية تسببت في الكثير من المشاكل التي فرضت قيودا كبيرة على أوروبا والعالم وأمريكا، مثل القيود على تصدير الحبوب والنفط .

وأضاف الرئيس الأمريكي أن إداراته تتخذ الكثير من التدابير لخفض تكلفة الحياة وسنعمل على التأكد من أن الشركات النفطية ستشارك في خفض أسعار البنزين.