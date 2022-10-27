انقطاع التيار الكهربائى عن 10 مناطق بمدينة بنها غدا لأعمال الصيانة.. تعرف عليها

وأوضح بيان شركة كهرباء القليوبية، أن مناطق قطع التيار الكهربائي بمدينة بنها لمدة 3 ساعات غدا الجمعة هي مناطق الشدية وكفر مناقر ومساكن السلام والمنشية وعزبة الميتنى والحرس الوطني ومنشية النور والطريق القبلى ومساكن طابا وطريق الزقازيق عند عزبة مطاوع.

وحددت شركة كهرباء القليوبية مدة الانقطاع غدا الجمعة بـ10 مناطق في مدينة بنها بـ3 ساعات تبدأ من الساعه 7 صباحًا وحتى 10 صباحًا، مشيرة إلى أن سبب انقطاع التيار الكهربائي غدا الجمعة لمدة 3 ساعات ببنها هو إجراء صيانة المحولات الرئيسية والفرعية المغذية لهذه المناطق.