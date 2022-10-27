المرور: ننسق مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس بصفة دورية

كتب عبد الرحمن سيد

نشرت الإدارة العامة للمرور عددا من سيارات الإغاثة المرورية تحسبا لسقوط أمطار بالطرق السريعة، وذلك بجميع أقسام الطرق، والتي تساعد قائدى السيارات الذين تتعطل سياراتهم أو يتعرضون لحوادث وهؤلاء بإمكانهم الاتصال بالرقم 01221110000.

ويشارك رجال المرور فى هذا الشأن الحماية المدنية وشرطة المرافق وكافة الأجهزة المعنية بالقطاعات المختلفة، وأيضا الأجهزه المعاونة من محافظة القاهرة، لتوفير سيارات الشفط، وتم تخصيص أرقام للإغاثة "136 - 01155554444".

كما خصصت إدارة مرور مرور الجيزة خطا ساخنا للإبلاغ عن أى معوقات مرورية وهو على 01205344444 فيما خصصت غرف العمليات الخط الساخن للجيزة 114، ورقم هيئة النظافة "16809"، والصرف الصحى "125" والحماية المدنية "180" مع التنسيق مع كافة الجهات لاستقبال الأمطار.

وقالت اﻹدارة العامة للمرور إنه يتم متابعة الحالة الجوية وتقلبات وعدم استقرار الطقس، بالتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية بصفة دورية لمعرفة حالة الطقس لرصد اي معوقات لها التأثير على الحركة المرورية لكافة السيارات.