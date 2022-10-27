الفريق أسامة ربيع يكرم أوائل الثانوية من طلبة مدارس قناة السويس والمتفوقين رياضيا

الإسماعيلية- صبرى غانم

كرم الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، كلا من المتفوقين من أوائل الثانوية العامة من طلبة مدارس الهيئة بمحافظات القناة الثلاث، وطلاب مدارس الهيئة الحاصلين على ميداليات ومراكز متقدمة في بطولات الناشئين على مستوى العالم، وذلك بحضور الدكتور مهندس حسن الفقي مدير إدارة شئون العاملين وعدد من قيادات الهيئة.

يأتى التكريم تماشياً مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة دعم العملية التعليمية وتطويرها بما يضع الطالب المصري في مسار التعليم الحديث على مستوى العالم.

وخلال التكريم، أعرب الفريق أسامة ربيع عن اعتزازه بأبنائه من الطلاب المتفوقين، وحرص على حثهم على المحافظة على مسيرة التفوق واستكمال رحلة النجاح خلال دراستهم الجامعية، متمنياً لهم التوفيق فى مسيرتهم العلمية والعملية.

وأكد الفريق ربيع على حرص الهيئة على النهوض بالخدمات التعليمية ورعاية المتفوقين علمياً، وذلك إيماناً بأن هؤلاء الطلاب هم عماد المستقبل وصانعوا نهضة مصر الحديثة.

شمل التكريم 8 طلاب من الحاصلين على مراكز ضمن العشر الأوائل على مستوى محافظات القناة في شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2022، وهم محمد ياسر الباطش، ومحمود أحمد محمد السعيد، وفارس محمد أحمد كامل، ومحمود سعد محفوظ علي، ومهند محمد حسني الباز، ويوسف إيهاب نشأت محمود، وإنجي سامح أحمد فؤاد، أحمد محمد أحمد محمد، وكذلك تكريم المتفوقين رياضياً وهم سلمى محمد رمضان، وحسن محمد عادل، ومازن رضا شعبان، لحصدهم المراكز الأول "ذهبية" والثاني "فضية" والرابع في بطولة العالم للسباحة بالزعانف للمياه المفتوحة بإيطاليا.

وحرص الفريق على تكريم كل من الدكتور مهندس حسن الفقي مدير إدارة شئون العاملين، و أشرف فؤاد وكيل مدير شئون العاملين، و نها يوسف مدير مدرسة الهيئة للغات، و أحمد سليمان مدير مدرسة الهيئة ببور فؤاد، و أسامة سعد مدير مدرسة الهيئة ببورتوفيق، موجهًا لهم الشكر على جهدهم لتخريج مجموعة متميزة من المتفوقين من أبناء مدارس الهيئة.