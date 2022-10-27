الغيوم تغطى سماء المنيا.. واختفاء الشمس منذ الساعات الأولى

المنيا-حسن عبد الغفار

تشهد محافظة المنيا طقس متقلب منذ الساعات الاولى من صباح اليوم وظهور الغيوم بشكل مكثف بمختلف مراكز المحافظة، واختفاء الشمس منذ الصباح، وطقسا باردا منذ الساعات الاولى من اليوم.

وكانت المحافظة قد شهدت اليومين الماضيين سقوط امطار خفيفة فى بعض المراكز وغرق الشوارع وقيام الوحدات المحلية بشفط المياه وكان المحافظ اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا قد اعلن رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة، بالإضافة إلى مديريات الخدمات بالمحافظة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة احتمالية عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وسقوط الأمطار

وكلف المحافظ، مديرى المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار.

كما وجه المحافظ، بتفعيل غرفة الأزمات والكوارث للتعامل مع الأحداث الطارئة، وتشكيل غرف عمليات بجميع المديريات والوحدات المحلية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أى بلاغات، وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

وكانت المحافظة قد أجرت بيانا عمليا فى 20 سبتمبر الماضى لمجابهة الأزمات وأخطار السيول، وتم تنفيذه بمشاركة كافة القطاعات والأجهزة التنفيذية.