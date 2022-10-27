العثور على جثة شاب طافية بنهر النيل في منشأة القناطر بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تحريات مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة شاب طافية بنهر النيل في منشأة القناطر، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة طافية بنهر النيل في منشأة القناطر.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم انتشال الجثة، وتبين أنها لشاب مجهول الهوية، لا توجد بها أي إصابات ظاهرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.