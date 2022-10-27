الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ معادية فى سماء دمشق

كتب محمد جمال

أكدت وكالة الأنباء السورية "سانا"، سماع دوى انفجارات في محيط العاصمة دمشق، وذكرت وكالة "سانا" أن الدفاعات السورية تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في أجواء دمشق والمنطقة الجنوبية.