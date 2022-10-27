اليوم السابع
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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ معادية فى سماء دمشق

الخميس، 27 أكتوبر 2022 12:04 ص
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ معادية فى سماء دمشق قصف
كتب محمد جمال

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أكدت وكالة الأنباء السورية "سانا"، سماع دوى انفجارات في محيط العاصمة دمشق، وذكرت وكالة "سانا" أن الدفاعات السورية تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في أجواء دمشق والمنطقة الجنوبية.


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