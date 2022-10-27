الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ معادية فى سماء دمشق

أكدت وكالة الأنباء السورية "سانا"، سماع دوى انفجارات في محيط العاصمة دمشق، وذكرت وكالة "سانا" أن الدفاعات السورية تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في أجواء دمشق والمنطقة الجنوبية.
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ معادية فى سماء دمشقالخميس، 27 أكتوبر 2022 12:04 ص
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