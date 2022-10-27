الداخلية تداهم بورا إجرامية بالإسماعيلية وبحوزتهم مواد مخدرة تقدر بـ1.5 مليون جنيه

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.. فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وقطاعات (الأمن الوطنى - الأمن العام – الأمن المركزى) ومديرية أمن الإسماعيلية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دوائر مراكز شرطة (أبوصوير – الإسماعيلية - القنطرة غرب) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم على النحو التالى :

ضبط (شخصان "لأحدهما معلومات جنائية") حال إستقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة أبوصوير.. وبحوزتهما (كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 250 كيلو جرام - كمية لمخدر الهيدرو وزنت 25 كيلو جرام - عدد 20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام - مبلغ مالى - عدد 4 هواتف محمولة - ميزان حساس).

ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بالقرب من محل سكنه بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب.. وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 15 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول).

ضبط (أحد الأشخاص) حال إستقلاله سيارة بالقرب من محل سكنه بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية.. وبحوزته (كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 10 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول).

ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بالقرب من محل سكنه بدائرة مركز شرطة أبو صوير.. وبحوزته (كمية من مخدرى "الهيدرو، الهيروين" - مبلغ مالى - هاتف محمول - ميزان حساس).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو (1,500,000 تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.