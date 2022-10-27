الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق فى مخبز بسبب انفجار أسطوانة غاز

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق نشب فى مخبز، نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز، بدائرة مركز شرطة بنها، دون خسائر بالأرواح، فيما تقوم القوات حاليا بأعمال التبريد لمكان الحريق منعا لنشوبه مرة أخرى، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ للعميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية، بنشوب حريق داخل مخبز دائرة مركز شرطة بنها.

على الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء لمكان الحريق، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق داخل مخبز في قرية الرملة دائرة مركز شرطة بنها، نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز، وأتت النيران علي محتويات المخبز دون خسائر فى الأرواح، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، وأمرت بانتداب المعمل الجنائى لمكان الحريق للتعرف على سبب نشوب الحريق وحصر كل التلفيات، وتحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وسؤال صاحب المخبز.