الجامعة العربية: نسعى لاستراتيجية موحدة للأمن الغذائى

رسالة الجزائر - بيشوى رمزى





قال مدير إدارة التكامل الاقتصادى بجامعة الدول العربية بهجت أبو النصر إن اجتماع المجلس الاقتصادى والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين ناقش العديد من الموضوعات المطروحة على مائدة القمة العربية، موضحا أن هناك حوالى 20 بندا سيتم مناقشتها فى المجال الاقتصادى من قبل القادة العرب.

وأضاف، فى تصريحات على هامش اجتماع المجلس الاقتصادى والاجتماعى اليوم الخميس، أن أهم الموضوعات التى تم مناقشتها هى مسألة منطقة التجارة الحرة وهى من الموضوعات التى تمت مناقشتها فى قمم سابقة.

بينما يبقى هناك موضوعات تطرح للمرة الأولى، بحسب أبو النصر، أبرزها الاستراتيجية العربية للأمن الغذائى، حيث تبقى صياغة مثل هذه الاستراتيجية فى ظل الظروف العالمية الراهنة بمثابة أولوية كبيرة.

وأضاف أن الاقتصاد الرقمى هو أحد القضايا المطروحة، حيث جرت المناقشات حول توحيد الرؤى بهذا الخصوص في المرحلة المقبلة.