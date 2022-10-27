التموين: استمرار صرف الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية حتى 30 يونيو

كتب مدحت وهبة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار صرف الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية على بطاقات التموين حتى 30 يونيو 2023، كما توفر المجمعات الاستهلاكية كل أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد مؤتمرًا صحفيًا، وأشار إلى تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، الصادرة للحكومة بوضع حزمة حماية اجتماعية جديدة للمواطنين، وذلك لمجابهة الموجة التضخمية الهائلة التى يشهدها العالم نتيجة للأزمات الحالية، لافتًا إلى حرص وتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، المستمر للحكومة بضرورة مراعاة ما يواجهه المواطنون من تداعيات ناتجة عن تلك الأزمات، وأن ذلك يأتى أيضًا كأحد مخرجات المؤتمر الاقتصادى الذى تم عقده على مدار الأيام الماضية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم التوافق أيضًا على استمرار العمل بحزمة الحماية الاجتماعية، التى تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية، والخاصة بتوفير دعم مالى للأسر المستهدفة، وذلك من خلال البطاقات التموينية، بشرائح تتراوح ما بين 100 إلى 300 جنيه، والتى يستفيد منها أكثر من 10.5 مليون أسرة مقيدة على البطاقات التموينية، موضحًا أن هذه الحزمة كان من المقرر أن ينتهى العمل بها فى 31/12/2022، ولكن تم التوافق على استمرار العمل بها حتى 30/6/2023.