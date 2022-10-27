التحقيق في سقوط عامل من الطابق الـ21 في سيدي بشر بالإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

تباشر نيابة المنتزة أول في الإسكندرية، التحقيق فى واقعة مصرع شاب سقط من الطابق الـ21 من شقة بمنطقة سيدي بشر وطلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة وسماع شهود الواقعة .

بداية الواقعة عندما تلقى اللواء خالد البروى، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة المنتزة أول، يفيد سقوط شاب من أعلى عقار بشارع العيسوى بمنطقة سيدى بشر دائرة القسم.

وعلي الفور انتقل ضباط وحدة مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود جثة المدعو "حسام" 27 سنة،عامل فى مغسلة"دراى كلين" مسجاة بأرضية الشارع إثر سقوطه من الطابق 21 بالعقار المشار إليه.

وبسؤال أسرته ، قرروا فى محضر الشرطة أن المذكور يعانى مرض نفسى وسبق علاجه وغافلهم وصعد أعلى سطح العقار، وألقى نفسه ليسقط الى الشارع جثة هامدة، ولم يتهموا أحد بالتسبب فى وفاته.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة، وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنتزة أول، والعرض علي النيابة لمباشرة التحقيقات في الواقعة .