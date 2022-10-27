"التأمينات": 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات يستفيدون بالزيادة الجديدة

كتب محمد شعلان

أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يستبق الأحداث ولديه رؤية بالمستقبل، وعلّق على حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرتها الحكومة بتكليف من الرئيس السيسي، قائلا: "الرئيس يقف بجانب الفئات الضعيفة في المجتمع".

وأضاف اللواء جمال عوض، في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أن الرئيس السيسي دائما ما يدعم الفئات الأكثر احتياجا داخل المجتمع، مفيدا بأن 30% من أصحاب المعاشات يحصلون من 1000 إلى 2000 جنيه وزيادة الـ300 مرتفعة بالنسبة لهم.

واستكمل: "ما يقارب من 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات يستفيدون من الزيادة الجديدة بقيمة 300 جنيه"، مشيرا إلى أن حزمة الإجراءات الاجتماعية هدفها دعم الفئات الأكثر احتياجا، واعتبار من أول نوفمبر سيتم صرف المعاشات بالزيادات الجديدة.