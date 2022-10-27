وقال رئيس بنك الاستثمار الأوروبي فيرنر هوير- في بيان، اليوم الخميس، إن تعزيز التعاون بين شركاء المناخ والطاقة النظيفة أصبح أكثر أهمية وإلحاحًا من أي وقت مضى، مضيفا "في غضون أسبوعين، سيجتمع قادة العالم وشركاء المناخ في مصر لحضور مؤتمر المناخ (COP 27)، في وقت تتعرض فيه الأسر والشركات للتهديد من جراء ارتفاع تكاليف الطاقة والملايين من الناس عرضة لتأثيرات المناخ المتغير والمتطرف".وأضاف رئيس بنك الاستثمار الأوروبي "يدعم بنك الاستثمار الأوروبي اليوم مبادرات مستدامة في جميع أنحاء أوروبا وحول العالم من شأنها أن تساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وتعزيز الأمن الغذائي وتسريع ابتكار الطاقة النظيفة، يجب علينا محاربة اضطراب الطاقة العالمي الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا من خلال الاستثمار بشكل أسرع وأكثر في الطاقة الخضراء، والتي تعد أساسية لتعزيز استقلالية أوروبا الاستراتيجية وللمساعدة في معالجة ارتفاع درجة حرارة المناخ".



705 ملايين يورو للنقل المستدام:

وقرر مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي دعم الاستثمار المستدام الجديد في مجال النقل بقيمة 705 ملايين يورو، بما في ذلك تمويل القطارات الجديدة بين المدن في المجر والترام في الإسكندرية.



5.5 مليار يورو للطاقة النظيفة وخفض استخدام الطاقة والعمل المناخي:

ودعم مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 5.5 مليار يورو مشاريع طاقة الرياح الجديدة في دول البلطيق وبيرو، والطاقة الشمسية في البرازيل، والطاقة الشمسية وطاقة الرياح في جنوب إفريقيا، والاستثمار في تمويل الطاقة المتجددة في ألمانيا.

كما قرر بنك الاستثمار الأوروبي دعم الربط بين فرنسا وأيرلندا، عبر وصلة نقل بطول 185 كيلومترًا في جنوب ألمانيا، وتحديث شبكات النقل في بولندا وإسبانيا والأرجنتين.كذلك وافق المجلس على مبادرات جديدة للمساعدة في تقليل استخدام الطاقة من الشركات في النمسا والمجر وإسبانيا وبناء مساكن موفرة للطاقة في تشيلي، إلى جانب الاستثمار لتعزيز أمن مياه الشرب في جيبوتي، والتمويل الموجه لتعزيز المرونة الزراعية في الدول الضعيفة وتحسين الري.



4 مليارات يورو للاستثمار التجاري:

كما وافق مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي على تمويل جديد مبسط بقيمة 4 مليارت يورو للقطاع الخاص لدعم الاستثمار التجاري ودعم خطوط الائتمان المخصصة التي يديرها الشركاء الماليون المحليون.

ويشمل هذا الدعم المباشر لأبحاث الشركات لتحسين تعزيز الابتكار في الصناعة الكيميائية، وكهرباء النقل، وتعزيز خدمات الحوسبة السحابية.



كما تمت الموافقة على خطط إقراض جديدة لتسريع الاستثمار التجاري المستدام في جميع أنحاء أوروبا، وتمويل التأجير التجاري في جمهورية التشيك، وتمويل التجارة في جنوب إفريقيا، ودعم موجه لكل من رائدات الأعمال وأعمال الاقتصاد الأزرق في تنزانيا.ووافق مجلس الإدارة على دعم أسهم بنك الاستثمار الأوروبي للاستثمار في الخدمات المالية والرعاية الصحية وشركات النمو في جميع أنحاء إفريقيا، إلى جانب مبادرتين جديدتين لزيادة رقمنة الشركات في جميع أنحاء إفريقيا وتعزيز الحكومة الإلكترونية في جمهورية الكونغو.



مليار يورو للصحة والتعليم والتنمية الحضرية:

كما تم الاتفاق على تمويل جديد من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة مليار يورو؛ لدعم تحديث مستشفى إقليمي في هولندا، وتسريع الاستثمار التعليمي عبر صربيا، ودعم عدد من مشاريع التنمية الحضرية في لودز.