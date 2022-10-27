اليوم السابع
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الخميس، 27 أكتوبر 2022 08:57 ص
أكرم القصاص
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الاتحاد الأوروبى يقدم 500 مليون يورو لدول البلقان لموجهة أزمة الطاقة

الخميس، 27 أكتوبر 2022 08:37 ص
الاتحاد الأوروبى يقدم 500 مليون يورو لدول البلقان لموجهة أزمة الطاقة أورسولا فون دير لايين
وكالات الأنباء

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أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، مساعدة مالية بقيمة 500 مليون يورو لدول البلقان الشرقية لمواجهة أزمة الطاقة، وذلك خلال زيارتها سكوبيى، أول محطة من جولة لها فى المنطقة.

وأوضحت فون دير لايين، حسمبا نقل موقع "الشرق" الإخبارى، أن هذا المبلغ سيُخصّص إلى "المنطقة بأكملها، لاستثمارات فى ما هو ضرورى للحصول على استقلاليّتنا" في مجال الطاقة، كما تحدثت أيضاً عن استثمارات فى البنى التحتية المتعلّقة بالطاقة.

ويأتي الإعلان فى وقت تسجّل أسعار الطاقة ارتفاعاً على خلفية العملية الروسية لأوكرانيا، ومع اقتراب حلول فصل الشتاء.

وأشارت فون دير لايين إلى أن جمهورية مقدونيا الشمالية يمكنها اعتباراً من يناير، الاعتماد على دعم لميزانيتها مقداره 80 مليون يورو.

 


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