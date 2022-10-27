الأوقاف تنظم برنامج "المنبر الثابت" فى 37 مسجدا بالتعاون مع الأزهر

كتب على عبد الرحمن

أطلقت وزارة الأوقاف، بالتعاون مع الأزهر الشريف، برنامج "المنبر الثابت" في 37 مسجدًا للتوعية المشتركة بين الأزهر والأوقاف، ففي مديرية أوقاف الإسماعيلية أقيم البرنامج بمسجد التوحيد، بحضور الشيخ يوسف محمد عبدالفتاح من علماء الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبدالعال إمام وخطيب المسجد.

وفي مديرية أوقاف سوهاج أقيم البرنامج بمسجد الشيخ خضر، بحضور الشيخ محمد حسن شيخون من علماء الأزهر الشريف، والشيخ خيرت فريد عبدالعزيز إمام وخطيب المسجد، كما أقيم البرنامج بمسجد عبدالرحيم رضوان، بحضور الشيخ هشام علي أحمد من علماء الأزهر الشريف، والشيخ محمد كامل عبدالمجيد إمام وخطيب المسجد.

كما أقيم البرنامج أيضا بمسجد أبو القاسم البحري بطهطا، بحضور الشيخ محمد أحمد الحديوي من علماء الأزهر الشريف، والشيخ أحمد محمد أحمد السيد إمام وخطيب المسجد، وفي مديرية أوقاف الجيزة أقيم البرنامج بمسجد المحروسة شمال الجيزة، حاضر فيه الشيخ أحمد عبدالكريم من علماء الأزهر الشريف، والشيخ عبدالرحمن شعبان إمام وخطيب المسجد.

كما أقيم البرنامج بمسجد الرشد، حاضر فيه الشيخ عبدالله محمد من علماء الأزهر الشريف، والشيخ يوسف محمد إمام وخطيب المسجد، كما أقيم البرنامج بمسجد المحروسة بشمال الجيزة، حاضر فيه الشيخ أحمد عبدالكريم من علماء الأزهر الشريف، والشيخ عبدالرحمن شعبان إمام وخطيب المسجد.

وفي مديرية أوقاف الدقهلية أقيم البرنامج بمسجد سيدي عون، حاضر فيه الشيخ صالح مصطفى صالح من علماء الأزهر الشريف، والشيخ شريف زين العابدين لاشين إمام وخطيب المسجد، كما أقيم البرنامج بمسجد السادات، بحضور الشيخ عمار ياسر محمد من علماء الأزهر، والشيخ محمد إبراهيم أحمد إمام وخطيب المسجد، كما أقيم البرنامج بمسجد العسكري بطلخا، بحضور الشيخ أحمد طاهر من علماء الأزهر، والشيخ شعبان كشك إمام وخطيب المسجد.

وفي مديرية أوقاف السويس أقيم البرنامج بمسجد عبود، بحضور الشيخ عادل عبد الله السيد من علماء الأزهر، والشيخ إسلام محمد علي إمام وخطيب المسجد، كما أقيم البرنامج بمسجد المدينة، بحضور الشيخ عادل عبد اللطيف الأزعر من علماء الأزهر الشريف، والشيخ ويدة حمدان ويدة إمام وخطيب المسجد.

وفي مديرية أوقاف أسيوط أقيم البرنامج بمسجد سيدي جلال، بحضور الشيخ محمد عمر هاشم من علماء الأزهر الشريف، والشيخ أحمد محمد عبدالرحيم إمام وخطيب المسجد، كما أقيم البرنامج بمسجد سيدي الشيخ علم الدين الرباط، بحضور الشيخ ياسر جمعة إسماعيل من علماء الأزهر الشريف، والشيخ علي رمضان محمود إمام وخطيب المسجد.

وفي مديرية أوقاف القاهرة أقيم البرنامج بمسجد عين الحياة التابع لإدارة شمال شرق، بحضور الشيخ عبد الرحمن رضوان أبو سيف من علماء الأزهر الشريف، والشيخ أحمد سيد أحمد حسن إمام وخطيب المسجد، كما أقيم البرنامج بمسجد الإمام الشافعي ( رضي الله عنه) التابع لإدارة جنوب القاهرة، حاضر فيه الشيخ سيد توفيق من علماء الأزهر الشريف، والشيخ/ سامح عبدالله حنفي إمام وخطيب المسجد، كما أقيم البرنامج بمسجد صلاح الدين بالمنيل التابع لإدارة جنوب القاهرة، بحضور الشيخ حسين سعيد قنديل من علماء الأزهر الشريف، والشيخ السيد محمد عبد القادر إمام وخطيب المسجد.

كما أقيم البرنامج أيضًا بمسجد الإيمان مكرم عبيد بمدينة نصر، حاضر فيه الشيخ عماد أحمد عثمان من علماء الأزهر الشريف، والشيخ تامر جمال إمام وخطيب المسجد، كما أقيم البرنامج أيضًا بمسجد الفتح التابع لإدارة الساحل، حاضر فيه الشيخ عبد الله الحسيني من علماء الأزهر الشريف، والشيخ محمود شعيب إمام وخطيب المسجد.

وفي مديرية أوقاف المنوفية أقيم البرنامج بمسجد سيدي عابد بسلكا، بحضور الشيخ هادي عبد الشافي من علماء الأزهر الشريف، والشيخ محمد حسني الجعيدي إمام وخطيب المسجد.

وفي مديرية أوقاف الوادي الجديد أقيم البرنامج بمسجد النور بالفرافرة، بحضور الشيخ/ أحمد علي من علماء الأزهر الشريف، والشيخ/ زين العابدين حسن خلف إمام وخطيب المسجد.

كما أقيم البرنامج بمسجد الزهور بموط، بحضور الشيخ/ سمير سعد من علماء الأزهر الشريف ، والشيخ/ فرج صابر إمام وخطيب المسجد.

كما أقيم البرنامج بمسجد المجمع الإسلامي، حاضر فيه الشيخ/ أبو بكر حنفي من علماء الأزهر الشريف، والشيخ/ محمد أحمد محمد حنفي إمام وخطيب المسجد.

وفي مديرية أوقاف دمياط أقيم البرنامج بمسجد الجديد، حاضر فيه الشيخ/ علي بحيري من علماء الأزهر الشريف، والشيخ/ سلمان سحلول إمام وخطيب المسجد.

كما أقيم البرنامج بمسجد الأمناء، بحضور الشيخ/ محمد أبو النجا من علماء الأزهر الشريف، والشيخ/ أشرف محمد رمضان إمام وخطيب المسجد.

وفي مديرية أوقاف جنوب سيناء أقيم البرنامج بمسجد الوادي المقدس، حاضر فيه الشيخ/ ياسر القصاص من علماء الأزهر الشريف، والشيخ/ سعد محمد سعد إمام وخطيب المسجد.

كما أقيم البرنامج بمسجد التقوى نويبع، بحضور الشيخ/ أحمد رمزي من علماء الأزهر الشريف، والشيخ/ كمال زغلول إمام وخطيب المسجد.

كما أقيم البرنامج بمسجد الحي القيوم برأس سدر، بحضور الشيخ/ ياسر السيد عوض من علماء الأزهر الشريف، والشيخ/ وجدي محمد كمال إمام وخطيب المسجد.

وفي مديرية أوقاف شمال سيناء أقيم البرنامج بمسجد المعلمين بالعريش، حاضر فيه الشيخ/ محمد السيد من علماء الأزهر الشريف، والشيخ/ أحمد أبو القاسم علي إمام وخطيب المسجد.

كما أقيم البرنامج بمسجد النصر بالعريش، بحضور الشيخ/ علي السيد عبد الجليل من علماء الأزهر الشريف، والشيخ/ محمد سليمان عزام إمام وخطيب المسجد.

كما أقيم البرنامج بمسجد الرفاعي بالعريش، بحضور الشيخ/ محمود فاضل من علماء الأزهر الشريف، والشيخ/ إبراهيم عبد الرحمن قاقا إمام وخطيب المسجد، كما أقيم البرنامج بمسجد المحطة التابع لإدارة أوقاف بئر العبد، حاضر فيه الشيخ/ محمد أبو العز من علماء الأزهر الشريف، والشيخ/ محمد عبدربه إسماعيل إمام وخطيب المسجد.

وفي مديرية أوقاف الشرقية أقيم البرنامج بمسجد أبو عامر بالزقازيق، بحضور الواعظ/ إبراهيم أحمد حسين من علماء الأزهر الشريف، والشيخ / محمد السيد عيد إمام وخطيب المسجد.

وفي مديرية أوقاف الإسكندرية أقيم البرنامج بمسجد القباري التابع لإدارة غرب الإسكندرية، بحضور الشيخ محمد محمد إبراهيم راضي من علماء الأزهر الشريف، والشيخ سعيد خيرى السعيد إمام وخطيب المسجد، كما أقيم البرنامج بمسجد أولاد الشيخ التابع لإدارة وسط الإسكندرية، حاضر فيه الشيخ محمود إبراهيم عبد الرحمن من علماء الأزهر الشريف، والشيخ بلال محمد رمضان إمام وخطيب المسجد.

وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ أقيم البرنامج بمسجد سيدي طلحة، بحضور الشيخ وليد عبدالنبي من علماء الأزهر الشريف، والشيخ رشدي محمد متولي إمام وخطيب المسجد، كما أقيم البرنامج بمسجد عمر الشناوي، حاضر فيه الشيخ طلعت زكريا أحمد من علماء الأزهر الشريف، والشيخ يوسف شلتح إمام وخطيب المسجد.