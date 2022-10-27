اعرفى أسباب معاناة طفلك من الطفح الجلدي وطرق العلاج

كتبت فاطمة ياسر

قد يصاب الأطفال الرضع ب طفح جلدي ، وتسعى الأم للتعرف علي السبب لهذا الأمر، وهذا ما سنتعرف عليه خلال هذا التقرير وفقا لموقع “PREGNANCY BIRTH BABY”.

ما هو الطفح الجلدي لدي الأطفال الرضع؟

ظهور بثور علي البشرة والجلد، وقد تظهر في أماكن محددة فقط من الجسم كالوجه أو الفخدين.

ما هي أسباب الإصابة بالطفح الجلدي للرضع؟

كل مكان يصاب به الرضيع يكون له أسباب، ومنها:

-الطفح الجلدي على الخد يحدث بسبب متلازمة الخد الصفعية على إحدى الخدين أو كلاهما، ويصحابها بعض الأعراض ومنها ارتفاع درجة الحرارة، وسيلان الأنف، والتهاب الحلق، والصداع.

-البثور، قد تظهر علي اليدين و القدمين، ويصاحبها تقرحات في الفم، وعندما تكون البثور حمراء فهذا يعني الإصابة بالجدري المائي.

-الطفح الجلدي على الوجه، قد يكون نتيجة للإصابة بالحمي القرمزية، وتنتشر فقاعات صغيرة أو نتوءات بارزة على مناطق من الجسم والوجه، وهنا يجب تدخل الطبيب لإعطاء العلاج المثالي.

-الطفح الجلدي على الرأس والرقبة، فقد تكون علامة علي الإصابة بالحصبة، وهنا يجب الذهاب للطبيب للتأكد من الأمر وعلاجه علي الفور.

-خلف الركبة والمرفق، قد تكون علامة علي الإصابة بالإكزيما التأتبية.

ما علامات القلق التي تسدعي الذهاب للطبيب علي الفور في حالة الطفح الجلدي؟

-تصلب الرقبة.

-الانزعاج من الضوء.

-الارتباك.

-ارتفاع درجة الحرارة.

-التنفس مصحوبًا بأصوات الشخير وقرقرة البطن.

-صعوبات في التنفس مثل ضيق التنفس والتنفس بسرعة.

-طفح جلدي يشبه كدمات صغيرة أو نزيف تحت الجلد، لا يختفي عند الضغط عليه.

-شحوب في البشرة أو الشفاة أو اللسان، بحيث تكون زرقاء أو رمادية أو بقع.

-ظهور بقع أو تغير في لون الجلد على باطن القدمين أو الكفين أو الشفتين أو اللسان أو داخل الجفون.

كيف يتم علاج الطفح الجلدي للرضع؟

حسب نوع الطفح الجلدي يعتمد العلاج ، ولاكن بشكل عام تكون عن طريق استخدام مراهم للتخلص من الحكة، وعزل الرضيع، وأخذ بعض العلاجات التي تساعد علي السيطرة علي ارتفاع درجات الحرارة.