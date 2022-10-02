كيف يتم علاج الطفح الجلدى المسمى باللبلاب السام؟

كتب – حسام الشقويرى

يمكن للنباتات من جنس Toxicodendron المصنفة سابقًا على أنها جنس Rhus أن تسبب طفح جلدي مثير للحكة لدى العديد من الأشخاص الذين يتعاملون معها، و تشمل النباتات الأكثر شيوعًا من هذا الجنس اللبلاب السام والبلوط السام والسماق السام، وعلى الرغم من أن هذه النباتات الثلاثة يمكن أن تسبب الطفح الجلدي ، إلا أنه يشار إليها عادة باسم التهاب الجلد السام اللبلاب ، وخاصة شرق جبال روكي، وفقا لما نشره موقع thedoctorweighsin

وغالبًا ما يشار إليه باسم البلوط السام في غرب الولايات المتحدة، و الاسم الطبي للحالة هو التهاب الجلد التوكسيوديندرون أو التهاب الجلد Rhus والطفح الجلدي هو نوع من التهاب الجلد التماسي التحسسي ، ويتم تشغيله عندما تنتقل المواد المسببة للحساسية الموجودة في راتينج النسغ الدهني ، اليوروشيول ، إلى الجلد، و هذه المواد المسببة للحساسية صغيرة وقادرة على اختراق الطبقة الخارجية من الجلد و وجود هذه المواد المسببة للحساسية على الجلد يؤدي إلى الاستجابة المناعية التي تؤدي إلى الطفح الجلدي.

ويظهر الطفح الجلدي على شكل نتوءات حمراء ومثيرة للحكة الشديدة أو حويصلات مملوءة بالسوائل مرتبة بشكل نموذجي في نمط خطي مميز أو شبيه بالخطوط يحدد مكان اتصال النبات بالجلد. إذا كان ملامسة الزيت ناتجًا عن ملامسة قطعة من الملابس أو لمس حيوان أليف كان يتجول في الغابة ونتيجة لذلك كان الزيت على فرائه ، فقد يظهر الطفح الجلدي أكثر انتشارًا.

الوقاية من اللبلاب السام وعلاجه

كما هو الحال بالنسبة للعديد من الحالات ، فإن الوقاية هي أفضل علاج:

تجنب النبات إن أمكن وتعلم كيفية التعرف على اللبلاب السام في جميع الاختلافات الموسمية والجغرافية.

ارتدِ ملابس واقية عند البستنة أو التنزه: جوارب طويلة ، وأكمام طويلة ، وسراويل.

استخدام الكريمات الحاجزة للوقاية من طفح اللبلاب السام مثير للجدل، و عادة ما يتم تطبيق هذه المستحضرات الموضعية قبل التعرض في محاولة لمنع الطفح الجلدي.

اغسل المنطقة المكشوفة بصابون خفيف وماء لإزالة أي بقايا الزيت من بشرتك في أسرع وقت ممكن، وتأكد من تنظيف ما تحت الأظافر لإزالة أي راتينج قد يبقى تحت الأظافر.

اغسل جميع العناصر التي قد تكون لامست النبات أو زيوته بما في ذلك الملابس وأثاث الفناء وأدوات البستنة وقفازات البستنة ونوادي الجولف وحتى حيواناتك الأليفة.

حالة خفيفة من التهاب الجلد اللبلاب السام مع العلاجات المنزلية

قد يخفف كريم الهيدروكورتيزون المتاح دون وصفة طبية من الحكة ويقلل من التفاعل.

قد يخفف مضادات الهيستامين الفموية الحكة أيضًا.

ضع غسول الكالامين على البثور الصغيرة والجلد الناز للمساعدة في تجفيف الطفح الجلدي.

قد يساعد نقع الملح الإنجليزي أيضًا في تجفيف الطفح الجلدي.

لا تفتح البثور لأن ذلك قد يعرض الجلد للعدوى.