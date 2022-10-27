اعترافات شخصين يستغلان الأطفال فى أعمال التسول: بنكسب فلوس من وراهم

كتب سليم على

أدلى شخصان أمام النيابة العامة، متهمان باستغلال الأطفال في أعمال التسول فى القاهرة، أنهما يدربان الأطفال على أعمال التسول من أجل جنى المال من المواطنين، وتحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانون.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، باستغلال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والتعدى عليهم والاستيلاء على متحصلاتهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما (قطعتى سلاح أبيض) وبصحبتهما (4) من المجنى عليهم وبسؤالهم أقروا بقيام المتهمين باستغلالهم فى أعمال التسول واستجداء المارة والتعدى عليهم والاستيلاء على متعلقاتهم، وبمواجهة المتهمان اعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.