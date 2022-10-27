ارتفاع عدد مضارب القطاع الخاص المشاركة فى توريد الأرز الشعير لـ90%

كتب مدحت وهبة

تلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا من مديري المديريات التموينية بالمحافظات التي تقوم بزراعة الأرز الشعير لهذا العام، وتشمل محافظات الدقهلية والشرقية ودمياط وكفر الشيخ والبحيرة والمنوفية والغربية والقليوبية.

وكشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن ارتفاع عدد المضارب من القطاع الخاص المشاركة في موسم تسويق الأرز الشعير لصالح وزارة التموين إلى 90%، بالإضافة إلى مضارب القطاع العام.

وارتفعت معدلات توريد الأرز الشعير خلال الأيام الماضية نتيجة منح وزارة التموين الفرصة لمضارب القطاع الخاص في المشاركة في عملية توريد الأرز الشعير، بعد إقرار أحقيتهم في استخدام حتى 50% من إجمالي الكميات المسوقة لصالح المضرب والباقي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، أما فى حال رغبة المضرب العمل بكامل الكمية المسوقة من الأرز لصالح هيئة السلع فيتم إجراء تعاقد بين المضرب والهيئة موضحاً به التكلفة الخاصة بضرب وتعبئة الأرز.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، قد وجه مديريات التموين بتكثيف حملاتها التفتيشية على مراكز زراعة الأرز لمتابعة التزام المزارعين بتوريد 1 طن من الأرز الشعير من كل فدان مزروع، لافتا إلى أن وزارة التموين تستهدف هذا الموسم توريد 1.5 مليون طن من الأرز الشعير لصالح هيئة السلع التموينية، وهو ما يمثل 25% من الكميات المنزرعة، وذلك من أجل تأمين مخزونها من سلعة الأرز من إجمالى 5 ملايين طن أرز شعير حصيلة زراعة 1.5 مليون فدان.