اليوم السابع
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الخميس، 27 أكتوبر 2022 02:56 م
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ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 4.92% بختام تعاملات الأسبوع

الخميس، 27 أكتوبر 2022 02:48 م
ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 4.92% بختام تعاملات الأسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات محلية وأجنبية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 25.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 745.794 مليار جنيه.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 4.92% ليغلق عند مستوى 11072 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.61% ليغلق عند مستوى 2025 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.17% ليغلق عند مستوى 13400 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 5.18% ليغلق عند مستوى 4530 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 2241 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 3243 نقطة.

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