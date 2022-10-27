إصابة شخصين فى حادث انقلاب دراجة بخارية أمام مدرسة بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب شخصين بسحجات وكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر وقوع حادث تصادم انقلاب دراجة بخارية أمام مدرسة مبارك كول، بالصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء محمد صلاح،مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى الصالحية الجديدة المركزى بوصول شخصين مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وقوع حادث انقلاب دراجة بخارية أمام مدرسة مبارك كول نطاق مدينة الصالحية الجديدة، مما أسفر عن إصابة شخصين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

على الفور، انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الصالحية الجديدة المركزى لتلقى الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.