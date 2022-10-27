اليوم السابع
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الخميس، 27 أكتوبر 2022 03:13 م
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إزالة 58 حالة تعدى زراعى بالشرقية بمساحة 6 ألاف مبانى و64 فدان

الخميس، 27 أكتوبر 2022 02:45 م
إزالة 58 حالة تعدى زراعى بالشرقية بمساحة 6 ألاف مبانى و64 فدان إزالة تعدى على أملاك الدولة
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، استمرار أعمال المرحلة الثالثه بالموجه الـ 20 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.
 
أشار المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة فى تنفيذ إزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجه الـ 20 وأسفرت الحملات عن إزالة 43 حالة تعدى بمساحة 6 ألاف و172 متر مباني و15 حالة تعدي بمساحه 64 فدان أرض زراعية بنطاق المحافظة، كما تم قطع المرافق عن 3 حالات تعدى على مساحة 364 بمركز الإبراهيمية وعدد 3 حالات تعدي على مساحة 307 متر بمركز كفر صقر و3 حالات تعدي بمساحه 450 متر بمركز ديرب نجم و4 حالات تعدي بمساحه 960 متر بمركز أولاد صقر و4 حالات تعدي بمساحه 537 متر بمركز أبو حماد و8 حالات تعدى بمساحه 1889 متر بمركز فاقوس.
 
شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون فى إزالة تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.
 

الشرقية

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