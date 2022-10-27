اليوم السابع
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الخميس، 27 أكتوبر 2022 06:15 م
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إزالة الأجزاء الخطرة والمعلقة بعقار قديم وسط الإسكندرية

الخميس، 27 أكتوبر 2022 05:35 م
إزالة الأجزاء الخطرة والمعلقة بعقار قديم وسط الإسكندرية العقار
الاسكندرية جاكلين منير

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قام حى وسط الإسكندرية بإزالة الأجزاء الخطرة والمعلقة بالعقار الكائن بشارع ممفيس مع عبد المنعم سند، يأتى ذلك في إطار الحفاظ علي الأرواح والممتلكات، ووفقا لتكليفات عزة سعد رئيس حي وسط، قامت إدارة المباني والمشروعات بالحي بالإشراف على إزالة الأجزاء الخطرة  والمعلقة بالعقار الكائن بـ37 شارع ممفيس من عبدالمنعم سند - كامب شيزار.
 
ويذكر أن العقار تعرض لسقوط سور بلكونة السطح منذ يومان بدون أى خسائر في الأرواح أو الممتلكات، ولكن نتج عنه ميل في قاعدة البلكونة، مما أدى إلى سرعة التنسيق لإزالة القاعدة حرصا علي أرواح السكان والمارة، وحرصا علي الممتلكات.

الاسكندرية

حى وسط

العقارات القديمة

حملات الاسكندرية



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