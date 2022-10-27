أوكرانيا: مقتل 53 جنديا روسيا وتدمير معداتهم العسكرية فى جنوب البلاد

كييف (أ ش أ)

أعلنت قيادة العمليات الجنوبية بالجيش الأوكرانى، صباح اليوم الخميس، أن القوات المسلحة تمكنت خلال الـ24 ساعة الماضية من قتل 53 جنديًا روسيًا وتدمير مخبأين وعربتين مصفحتين ومدفع هاوتزر من طراز "أكاتسيا" فى الاتجاه الجنوبى.

وذكرت القيادة، في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، أن الوضع في اتجاه مدينة (بوه) الجنوبية لا يزال صعبًا لكنه خاضع لسيطرتنا، فيما تتبع القوات الروسية تكتيكات الدفاع النشط وتعتمد على الهجمات الصاروخية على طول خط الجبهة، الأمر الذي يلحق بنا أضرارًا في مواقعنا ومناطقنا الخلفية والمجتمعات المدنية على طول خط الجبهة".

وأضاف البيان: أن القوات الروسية شنت هجمات ليلة أمس على العديد من المواقع الأوكرانية باستخدام طائرات هليكوبتر هجومية من طراز Ka-52 تم إسقاطها.

في الوقت نفسه، شنت القوات الأوكرانية والطيران العسكري ست ضربات على القوات الروسية المضادة للطائرات ومعقلًا وثلاث مخابئ للجنود والأسلحة والمعدات في بلدتي بريسلاف وميكولايف.

وتابع البيان أن القوات الروسية لا تزال تحتفظ في البحر الأسود بتسع سفن، بما في ذلك سفينة إنزال كبيرة وثلاث حاملات صواريخ، بما في ذلك غواصتان وستة عشر صاروخًا من طراز كاليبر جاهزة للاستخدام.

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية صباح اليوم أن سلاح الجو أسقط 19 طائرة روسية بدون طيار وصاروخ كروز.

وذكرت القيادة الجوية في بيان (نقلته وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الرسمية) أن القوات الروسية هاجمت في الليلة الماضية بأكثر من عشرين طائرة بدون طيار من طراز كاميكازي. تم تدمير تسعة عشر منهم من قبل الجيش الأوكراني.

وأضاف البيان: أسقطت وحدات أخرى من قوات الدفاع الأوكرانية طائرتين بدون طيار من طراز شاهد -136. كذلك أُسقطت 15 طائرة بدون طيار في منطقة "أوديسا" وثلاث طائرات أخرى في منطقة ميكولايف وواحدة في منطقة فينيتسا.