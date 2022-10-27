أهالى كفر الشيخ: المؤتمر الاقتصادى دفعة لاقتصاد مستقر

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعرب أهالى كفر الشيخ عن سعادتهم بمتابعة المؤتمر الاقتصادى على مدار 3 أيام متتالية، بالإضافة للتوصيات التى تم الإعلان عنها، والكلمة التى ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدين أن المؤتمر الاقتصادى بتوصياته دفعة لاقتصاد مستقر، ومشاركة القطاع الخاص وكافة التيارة والشباب علامة بارزة لتوجيهات الرئيس.

قال محمد الإسكندرانى، أحد أبناء كفر الشيخ، إن المؤتمر الاقتصادى خطوة جادة من الدولة حول وجود إرادة سياسية تؤكد قدرتها على مواجهة التحديات العالمية التي تؤثر على اقتصاديات دول العالم، مضيفاً سنظل أدوات بناء وتعمير في أيدي الدولة المصرية، وسنُكمل مع الرئيس عبد الفتاح السيسى معركة التنمية، والمشروعات القومية التى يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتماماً كبيراً لتحقيق التنمية الشاملة، تُعد بمثابة بناء جسر نحو الجمهورية الجديدة، مؤكدة أن عددا كبيرا من الشباب والفتيات تابعوا المؤتمر بجلسته الختامية بحضور الرئيس، ما أعطانا الثقة بأن مصر تسير على الطريق الصحيح، وأنه يرى أن المؤتمر الاقتصادى بتوصياته دفعة لاقتصاد مستقر ومشاركة القطاع الخاص، وكل التيارات والشباب علامة بارزة لتوجيهات الرئيس.

وأضافت روان حسام العبد أنه يرى أن مصر ستشهد انفراجة اقتصادية كبرى فى ملفات الصناعة وتوطين التكنولوجيا، وإصدار التراخيص، وتنفيذ الوعد الرئاسى بحل مشاكل المستثمرين، ومنح المستثمرين مزايا وحزماً تحفيزية.

وقالت دنيا الشناوى، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال المؤتمر الاقتصادى قطعت خطوات جادة لتهيئة المناخ الاستثمارى فى مصر، وستتجاوز المعوقات حتى ينجح الجميع، وفي كفر الشيخ افتتح الرئيس الأسبوع الماضي، مصانع الرمال السوداء بالبرلس وبلطيم، وسيكون لها عائد اقتصادي كبير على مصر عامة وكفر الشيخ خاصة لأنها شريك في المشروع.

وأضافت فاطمة أحمد رزق أنها تابعت مثل قتيات كفر الشيخ، المؤتمر بأيامه الثلاثة، وأنها فخورة بتوجيهات القيادة السياسية، وسعيدة بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى تجديد الثقة مع القطاع الخاص، ورغبته فى إشراكه فى تحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً أن الدولة وفرت البنية التحتية والطرق، والفرص الاستثمارية اللازمة والناجحة، بناءً على دراسات جدوى مستفيضة.

وقالت شمس محمد المرسى، من فتيات كفر الشيخ، أفضل إنجاز حققته مصر عقب ثورة 30 يونيو، أسست أعظم بنية تحتية فى تاريخ البلاد، بدءاً من الطرق والموانئ والكهرباء، بالإضافة إلى فائض طاقة فى الكهرباء والغاز، ومؤهلة لتحقيق صادرات بقيمة 100 مليار دولار، وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر خلال الفترة المقبلة، خاصة أن العائد الاستثمارى فى مصر جيد ، وبالتالى هناك حرص كبير من قبل الأجانب على الاستثمار فى مصر، والمؤتمر ستكون آثاره إيجابية على الاقتصاد المصرى.

وأكد علاء السطوحى، من شباب كفر الشيخ، أن المؤتمر بفعاليات والتوصيات التى خرج بها، جاء فى توقيت بالغ الأهمية بالتزامن مع الحوار الوطنى، بدعوة من قيادة سياسية تعي حجم المخاطر الراهنة وما تتطلبه من اصطفاف واستماع لأفكار خارج الصندوق ورؤى بناءة من المختصين والقطاع الخاص بكل مفرداته، وهذا ما دلت عليه توصيات المؤتمر، ونحن بكفر الشيخ نشعر بالفخر لأن محافظتنا تضم مشروعات كبرى ذات عائد اقتصادي متميز مميله في مشروع الرمال السوداء ومزرعة غليون ومحطة كهرباء البرلس.

اراء شباب كفر الشيخ في ختام المؤتمر الاقتصادي وتوصثياته



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