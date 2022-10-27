أطعمة ممنوعة على مريض دوالي المريء.. أبرزها الغنية بالملح

كتبت فاطمة ياسر

دوالي المريء تعد من الأمراض المزعجة التي يصاب بها البعض، وتعرض الشخص للعديد من المشاكل الصحية أبرزها عدم قدرته على تناول الطعام، فهذا المرض يحتاج إلى اتباع نظام غذائي صحي يساعد بشكل كبير في تقليل أعراض المرض.

وهناك العديد من الأطعمة الممنوعة على مريض دوالي المريء، لأنها تعرضه للشعور بالألم والمضاعفات المرتبطة بالمرض، ولذا عليك التعرف على بعض الأطعمة الممنوعة، وذلك وفقا لموقع “HEALTHFULLY”، ومنها:

- الأطعمة المملحة، حيث أكدت العديد من الدراسات الطبية أن تناول مريض دوالي المريء للأطعمة المملحة كالمخلل أو الرنجة أو أطعمة عالية الملح، تعد خيارا سلبيا لأنه يؤدي لتراكم السوائل في الجسم، ويزيد من حدة ألم دوالي المريء.

- الحمضيات، تعد من الأطعمة التي تزيد من حدة أعراض دوالي المريء، قد يصل الأمر إلى حدوث التقرحات والنزيف الدموي، ولذا ممن الأطعمة الممنوعة البرتقال والطماطم، والليمون، والجريب فروت.

- الأطعمة المسببة للإمساك أي التي تزيد من فرص الإصابة بالإمساك، فتناول مثل هذه الأطعمة يزيد من الشعور والتعرض بزيادة الضط علي الأوردة، وبالتالي تجنب الأطعمة المقلية والمعجنات وأكثر من تناول الأطعمة الغنية بالألياف، كالخضراوات والفواكه التي تساهم بشكل كبير في التخلص من مشاكل دوالي المريء.

- الأطعمة المسببة للانتفاخ يجب الامتناع عن تناولها لأنها تزيد من أعراض دوالي المريء، وتعرضك لتراكم الغازات في البطن، ولذا تجنب تناولها، واستبدالها بالأطعمة الغنية بالألياف.