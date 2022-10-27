أسعار النفط تسجل 95.66 دولار لبرنت و87.88 دولار للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم الخميس 95.66 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 87.88 دولار للبرميل، حيث ارتفعت الأسعار اليوم.

انخفض الاحتياطى الاستراتيجى الأمريكى من النفط إلى أدنى حد عام منذ 1984، مسجلا 401.7 مليون برميل، وتستند هذه الأرقام للبيانات الأسبوعية الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة فى الولايات المتحدة، بحسب "روسيا اليوم".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن في 19 أكتوبر، أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام الاحتياطي الاستراتيجي، وأن وزارة الطاقة مستعدة لإمداد السوق بـ15 مليون برميل نفط إضافية، للحد من ارتفاع أسعار الوقود في البلاد، على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة عالميا إثر العقوبات ضد روسيا.

ورجحت الوكالة الدولية للطاقة، اليوم الخميس، أن تبلغ الانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة المرتبطة بالطاقة، ذروتها عام 2025، بسبب "إعادة توجيه عميقة" لأسواق الطاقة العالمية منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضافت الوكالة- وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، أن أزمة الطاقة العالمية التي سببتها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وأدت إلى تغييرات عميقة وطويلة الأمد بإمكانها تسريع الانتقال إلى نظام طاقة أكثر استدامة وأمانا.

ومن جانبه، أوضح المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول أن تغيّرت أسواق الطاقة والسياسات العامة منذ العملية العسكرية الروسي في أوكرانيا، ليس للوقت الراهن فحسب بل أيضا لعقود مقبلة .. مشيرا إلى أن بعض البلدان حاليا تسعى إلى زيادة أو تنويع إمداداتها من النفط أو الغاز، وهما نوعان من الوقود الأحفوري انبعاثاتهما عالية من ثاني أكسيد الكربون، تدرس العديد من الدول تسريع تحولّها إلى الطاقات النظيفة.