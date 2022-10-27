أسعار الذهب اليوم ترتفع 62 جنيها وعيار 21 يسجل 1200 جنيه

كتب إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب اليوم ارتفاعا بحوالي 25 جنيهات بعد قفزة كبيرة وصلت إلي 37 جنيها ليسجل سعر الذهب عيار 21 ما قميته 1200 جنيه للجرام على خلفية ارتفاع الفائدة 2%، ليصبح إجمالي صعود الذهب اليوم في مصر 62 جنيها.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 1028 جنيها.

عيار 21 سجل 1200 جنيه.

عيار 24 سجل 1372 جنيها.

الجنيه الذهب 9600 جنيه.

أعلن هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية عن اعتماد مجلس إدارة الشعبة للاتفاقية التحاسبية التي سيتم توقيع اتفاقية بقواعدها مع مصلحة الضرائب والتي ستخدم تجار التجزئة وانهاء كافة النزاعات الضريبية للتجار بأثر رجعي منذ عام 2016 .

وأوضح ميلاد أن أهم نقاط الاتفاقية تتمثل في تحييد سعر الذهب من المعادلة الضريبية وعدم إدراج سعر الذهب في دخل تجار التجزئة أو الوعاء الضريبي للتاجر الذي يحدد صافي الضريبة المستحقة عليه وهو ما عاني منه تاجر التجزئة لفترة طويلة ويعتبر مطلبا عاما يسعي له تجار التجزئة منذ عقود واعتماد صافي الربح (المصنعية فقط) كوعاء ضريبي للتاجر يستحق عنه سداد نسبة الضريبة، كما تنص الاتفاقية علي انهاء كافة النزاعات الضريبية بأثر رجعي لتجار التجزئة منذ عام 2016 بناء علي القواعد الجديدة التي تتضمنها الاتفاقية والتي لا توصف الا بانها منصفة لحقوق التجار.

وأضاف ميلاد أن الاتفاقية تأتي تكليلا لنجاح مفاوضات استمرت علي مدي عام كامل بين ادارة الشعبة ومصلحة الضرائب لتوضيح كافة النقاط الفنية المتعلقة بأليات عمل تجارة التجزئة للذهب والمصوغات للوصول لتحييد سعر الذهب والذي لا يتعدي كونه من مدخلات الانتاج من المعادلة الضريبية لتجارة التجزئة وعدم ادراجها ضمن الوعاء الضريبي لدخل التاجر.

وأشار إلي أن الشعبة لا تدخر مجهودا للدفاع عن مصالح كافة التجار والمنتجين وتعمل علي تذليل كافة المعوقات التي تعرقل انسيابية حركة الانتاج والتجارة بما يضمن مصالح كافة أطراف العملية التجارية من منتج وتاجر ومستهلك مع مراعاة حقوق الدولة، كما تعمل علي خلق تواصل مستمر بين التجار والجهات الحكومية المختلفة لتوفير مناخ تجاري مناسب وصحي لخدمة الحياة التجارية.