«الريف المصرى اتحضر للأخضر».. غدا فى اليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " «الريف المصرى اتحضر للأخضر».. «حياة كريمة» ترفع شعار قرى صديقة للبيئة لتحسين جودة المناخ من القاهرة لأسوان.. أول مكمورة فحم بدون أى انبعاثات ضارة فى «التلين» و«البسايسة» صاحبة أول محطة لتوليد الخلايا الشمسية للتخلص من تلوث الطاقة الكهربائية بالشرقية.. وإنتاج البايوجاز فى منازل مزارعين باستخدام روث الحيوانات بالغربية.

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