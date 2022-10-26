5 آثار جانبية خطيرة لتناول الخبز الأبيض على معدة فارغة

كتبت إيناس البنا

يعتمد الكثير على قطعة خبز في الإفطار، ولكن ما مدى جودة الخبز لصحتك؟ يعد الخبز مصدرًا كبيرًا للطاقة ولا شك أنه يحتوي أيضًا على نسبة عالية من الكربوهيدرات، والتي تتحول إلى طاقة عند الهضم.

وفقا لموقع " thehealthsite" ، الخبز غني بالسعرات الحرارية ومنخفض للغاية في العناصر الغذائية، لذلك، فإن إضافة هذا إلى طبق الإفطار الخاص بك ليس فكرة جيدة حقًا، وبصرف النظر عن كونها منخفضة في العناصر الغذائية ، يمكن أن يكون لها أيضًا بعض المشكلات الصحية الخطيرة.

لماذا يجب تجنب تناول الخبز على معدة فارغة



هناك العديد من الآثار الجانبية التي يمكن أن يعاني منها جسمك عند تناول الخبز على معدة فارغة ، وإليك قائمة ببعض منها:

يمكن أن يسبب ارتفاع في مستويات السكر في الدم



يحتوي الخبز على مؤشر نسبة السكر في الدم مرتفع والذي يمكن أن يرفع مستويات السكر في الدم في الجسم. ومن المهم أن تتذكر أن الارتفاع المفاجئ في مستويات السكر في الدم يمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري.

يمكن أن يزيد وزنك



الخبز الأبيض مرتفع للغاية في مؤشر نسبة السكر في الدم، ويجب على المرء أن يلاحظ أن تناول الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع (GI) يمكن أن يزيد الجوع بشكل فعال ويؤدي أيضًا إلى الإفراط في تناول الطعام ، وبالتالي ، يمكن أن يصاب المرء بالوزن الزائد أو حتى السمنة.

يمكن أن يسبب الانتفاخ



الخبز الأبيض غني بالصوديوم، وهو مصدر للانتفاخ ومشاكل صحية أخرى محتملة في الجهاز الهضمي، يعد تناول الطعام الغني بالصوديوم أول شيء في الصباح يضر بمعدتك حيث يصعب هضمها، لذلك، لا تبدأ يومك أبدًا بقطعة خبز أبيض.

يمكن أن يسبب الإمساك



الكربوهيدرات البسيطة الموجودة في الخبز ضارة بحركة الأمعاء، وبالتالي يمكن أن تسبب الإمساك.

زيادة الجوع



يعد الخبز الأبيض مصدرًا لارتفاع مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) ، مما قد يؤدي إلى زيادة الجوع والتسبب في الإفراط في تناول الطعام.

الآن بعد أن عرفت الآثار الجانبية المحتملة لتناول الخبز على حيوان خالى ، تأكد من إدخال بعض التغييرات على طبق الإفطار الخاص بك ، أو ببساطة استبدل الخبز الأبيض العادي بالحبوب المتعددة أو الخبز الأسمر. من المهم أن تراقب ما تأكله ومتى تأكله.