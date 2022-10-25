ماذا يحدث لجسمك عند تناول الخبز يوميا؟

كتبت ميرفت رشاد

فى حين أن الخبز يميل إلى أن يكون عنصرًا أساسيًا بالنسبة للكثيرين، وذلك بفضل ظهور الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات وأنظمة الحمية الغذائية التى تحتوى على الكربوهيدرات، فقد تحول الخبز من عنصر أساسى فى المنزل إلى موضوع مثير للجدل، فهل هو فى الواقع جيد لك أم لا؟ وهل تناوله كل يوم سيؤثر سلبا على صحتك؟ وفى التقرير التالى سنوضح كل ما تريد معرفته وفقا لما نشره موقع "eatingwell".

ستزيد من تناول الألياف

سواء كان خبزًا أبيض أو قمحًا أو حتى عجينًا مخمرًا، فإن جميع أنواع الخبز تحتوى على الألياف - وهى عنصر غذائى أساسى يحتاجه الجسم لتحسين الهضم وصحة الأمعاء، تحتوى بعض أنواع الخبز، مثل الخبز المصنوع من القمح الكامل والحبوب الكاملة بنسبة 100%، على ألياف أكثر من الأنواع الأخرى.

ستحصل على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية

كل أنواع الخبز، بما فى ذلك الخبز الأبيض، تحتوى على العناصر الغذائية التى يمكن أن تعزز النظام الغذائى للفرد، إلى جانب وجود كمية كبيرة من فيتامينات الحديد والألياف وفيتامين ب، ويحتوى الخبز أيضًا على كمية عالية بشكل مدهش من البروتين والكالسيوم والثيامين والمنجنيز والزنك، ويعتبر الخبز الأبيض أيضًا مصدرًا مهمًا لحمض الفوليك 3%، وهو ضرورى أثناء الحمل، عندما يُنصح بالحصول على 400 ميكروجرام على الأقل يوميًا.

ارتفاع سكر الدم

في حين أن تناول الخبز كل يوم يمكن أن يساعدك في الوصول إلى تلك الأهداف الغذائية لهذا اليوم، إلا أنه لا يزال من الأطعمة المحتوية على الكربوهيدرات التى يمكن أن تسبب ارتفاعًا في نسبة السكر في الدم، وفقًا لمدرسة هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة، وعندما يتم تناول طعام كربوهيدراتى، يقوم الجهاز الهضمي بتقسيم هذا الطعام إلى سكر، والذي يدخل بعد ذلك إلى مجرى الدم. مع ارتفاع مستويات السكر في الدم ، يقوم الجسم بإفراز الأنسولين للخلايا لامتصاص السكر في الدم من أجل الطاقة أو التخزين.

قد تشعر بالخمول

في حين أن الخبز يمكن أن يوفر لجسمك طاقة سريعة من الكربوهيدرات، بدون دهون صحية أو مصدر بروتين أو غنى بالألياف لمزيد من الشبع لفترة طويلة وطاقة دائمة، ستشعر بالانهيار الذى لا مفر منه بعد فترة وجيزة، ما يجعلك تشعر بالخمول.

مرة أخرى المفتاح هو تناول الخبز الغني بالألياف وإقرانه بالأطعمة التي ستبطئ عملية الهضم وتمنحك طاقة تدوم طويلاً، حتى أن دهن زبدة الفول السوداني على الخبز المحمص سيفيد مستويات السكر في الدم مع تزويدك بمصدر مناسب من البروتين والدهون الصحية.