اليوم السابع
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3 طلاب يكشفون كواليس سرقتهم أجهزة من داخل مدرسة فى الإسكندرية

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 05:00 ص
3 طلاب يكشفون كواليس سرقتهم أجهزة من داخل مدرسة فى الإسكندرية مديرية أمن الاسكندرية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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اعترف 3 طلاب متهمين أمام رجال المباحث بمديرية أمن إسكندرية، بسرقة أجهزة وشاشات من داخل مدرسة، وذلك بعد تسلق سور المدرسة الكائنة بدائرة قسم ثان المنتزة وقاموا بكسر نافذة غرفة الحاسب الآلى وقاموا بسرقة أجهزة وشاشات وسماعات، وتم القبض عليهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الدخلية لكشف ملابسات ماتبلغ لقسم شرطة ثان المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية من (مسئول بإحدى المدارس بدائرة القسم) باكتشافه كسر نافذة غرفة الحاسب الآلى بالمدرسة وسرقة (4 أجهزة بروجيكتور - 3 شاشات - 2 سماعة خاصين بأجهزة الحاسبات الآلية) وذلك قبل بدء اليوم الدراسى .

بالفحص واستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم ( ثلاثة طلاب من بينهم إثنين من ذات المدرسة)، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وعثر بحوزتهم على كافة المسروقات.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة من خلال تسلق سور المدرسة وكسر نافذة الغرفة المشار إليها والاستيلاء على المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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