18 محطة شحن سيارات كهربائية لخدمة الوفود المشاركة فى COP 27

كتبت رحمة رمضان

أكد أحمد الملا، نائب الرئيس التنفيذى ﻹحدى الطاقة المتجددة المشاركة فى مؤتمر المناخ بشرم الشيخ COP27، أنه تم توفير18 محطة شحن للسيارات الكهربائية بمدينة شرم الشيخ لخدمة الوفود المشاركة فى المؤتمر، علاوة على أنه سيتم توفير عدد كبير من السيارات الكهربائية خلال أيام الموتمر.

وأضاف خلال ندوة تثقيفية حول أهمية التحول للطاقة النظيفة فى مصر، أنه تم تطوير محطة طاقة شمسية بمدينة شرم الشيخ لإمداد الطاقة الكهربائية لجميع قاعات الموتمر، لافتا إلى أن إجمالى قدرة المحطة أصبحت 6 ميجا وات وتم ربطها بالشبكة بالتنسيق مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء، ومن المقرر أن توفر المحطة الطاقة الكهربائية لحوالى 5 آلاف منزل بشرم الشيخ.

وقالت ثريا حسن، رئيس قطاع التطوير بالشركة، إن مصر تقدم للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب بيئة استثمارية متميزة بالمقارنة بالدول اﻷخرى، مؤكدة أن مصر نجحت من خلال التعاون مع القطاع الخاص فى تنفيذ خطتها لوصول نسبة مشاركة الطاقة المتجددة لـ 20 % من إجمالى الطاقة المولدة عام 2022.

وأشارت حسن إلى أن استثمارات القطاع الخاص فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر تبلغ حاليا 2 مليون و800 ألف دولار، مشيرة إلى أن هناك مشروعات جديدة قيد التنفيذ فى مصر بقدرة 700 ميجا وات فى ظل زيادة الطلب على الطاقة النظيفة بسبب الظروف اﻷقتصادية التى يمر بها العالم.