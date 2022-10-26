اليوم السابع
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11 مركزا.. عناوين فروع مراكز خدمة العملاء لتلقى شكاوى مياه الشرب بوسط الجيزة

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 01:00 ص
11 مركزا.. عناوين فروع مراكز خدمة العملاء لتلقى شكاوى مياه الشرب بوسط الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة
كتبت – مرام محمد

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة قنوات التواصل مع الشركة لتلقى شكاوى وطلبات المواطنين، والتي تشمل الموقع الإلكتروني للشركة، والصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، وتطبيق قراءتى لتسجيل قراءة عدادات المياه، وتطبيق واتس اب على الرقم 01221799777، وتطبيق 125 والخط الساخن 125 لاستقبال شكاوى المواطنين.
 
وأشارت الشركة في بيان لها، إلى فروع مراكز خدمة العملاء لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بوسط محافظة الجيزة، وجاءت كالتالي:
 
-المركز/ الكيت كات
العنوان/ ميدان الكيت كات بجوار بنك مصر.
 
-المركز/ الجامعة
العنوان/ شارع النيل أمام الفورسيزون
 
-المركز/ أحمد عرابي
العنوان/ الجزيرة الوسطى بشارع أحمد عرابي
 
-المركز/ أرض اللواء
العنوان/ شارع ترعة الزمر أرض اللواء أمام سلم الاليزيه
 
-المركز/ جزيرة محمد
العنوان/شارع ترعة السواحل بجوار محطة صرف طناش
 
-المركز/ المنيرة الغربية
العنوان/ تقاطع شارع شارع 17 مع 31 مدينة التحرير إمبابة
 
-المركز/ الرماية
العنوان/شارع ترسا الهرم ناصية شارع المحولات
 
-المركز/منشأة البكارى
العنوان/شارع منشأة البكاري قرية المنشية
 
-المركز/ هضبة الأهرام
العنوان/ البوابة الرابعة خزان المياه
 
-المركز/العمرانية
العنوان/ شارع المستشفى أمام السنترال
 
-المركز/ بولاق الدكرور
العنوان/ شارع 10 بجوار كنيسة العذرا ومارجرجس

شركة مياه الشرب والصرف الصحي

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الجيزة



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