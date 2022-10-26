اليوم السابع
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الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 07:09 ص
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10 معلومات عن إعادة تأهيل رصيف لإنشاء منطقة خدمات بحرية بميناء الإسكندرية

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 07:00 ص
10 معلومات عن إعادة تأهيل رصيف لإنشاء منطقة خدمات بحرية بميناء الإسكندرية أرصفة ميناء الاسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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تواصل هيئة ميناء الإسكندرية تطوير الأرصفه والخدمات البحرية المقدمة ضمن خطة الدولة لتطوير الموانئ المصرية، ويقدم "اليوم السابع" 10 معلومات عن تطوير رصيف لإنشاء منطقة الخدمات البحرية ضمن خطة إنشاء الترسانات بالموانئ.
 
1- هيئة ميناء الإسكندرية تقوم بتطوير رصيف الخدمات البحرية.
 
2- زيادة طول الرصيف من 100م حتى 160 مترا.
 
3- يسمح باستقبال القاطرات الجديدة.
 
4- تحويل منطقة الخدمات البحرية بميناء الإسكندرية إلى ترسانة متخصصة.
 
5- التطوير على أعلى مستوى لبناء وإصلاح وصيانة القاطرات.
 
6- قوة شد القاطرات تصل إلى 70 طنا.
 
7- التطوير يشمل بناء مختلف الوحدات البحرية لخدمة الموانئ المصرية.
 
8- تطوير الرصيف يأتى ضمن خطة الدولة لإعادة تأهيل الأرصفة.
 
9- تطوير الرصيف وإعادة تأهيله لجذب الاستثمارات.
 
10- المحطة تشمل كل الخدمات البحرية التى تحتاجها السفن.

 


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