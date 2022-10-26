10 معلومات عن إعادة تأهيل رصيف لإنشاء منطقة خدمات بحرية بميناء الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

تواصل هيئة ميناء الإسكندرية تطوير الأرصفه والخدمات البحرية المقدمة ضمن خطة الدولة لتطوير الموانئ المصرية، ويقدم "اليوم السابع" 10 معلومات عن تطوير رصيف لإنشاء منطقة الخدمات البحرية ضمن خطة إنشاء الترسانات بالموانئ.