‫مخر سيل سنور ببنى سويف يحصد 3.3 مليون متر مكعب من المياه.. و4 ملايين بالعاصمة

كتبت أسماء نصار

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية و الرى تقريراً يستعرض الإجراءات التى إتخذتها أجهزة الوزارة للتعامل مع موجة الأمطار الغزيرة والسيول التى تعرضت لها عدد من محافظات الجمهورية بالأمس حيث أظهر التقرير الدور الهام للإجراءات المتخذة من قبل الوزارة ولأعمال الحماية التى أنشأتها الوزارة في حماية الأفراد والمنشآت من الآثار التدميرية للسيول.

وصرح سويلم أن أعمال الحماية التى أنشأتها الوزارة بمحافظة بنى سويف تمكنت من حماية الأفراد والمنشآت من الأخطار التدميرية للسيول ، حيث تمكنت البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية بوادى سنور من حصاد حوالى 3.30 مليون متر مكعب من المياه في بحيرات أرقام " 2 ، 5 ، 7 “ الأمر الذى وفر الحماية للمواطنين والمنشآت ، كما تم إحتجاز حوالى 3 مليون متر مكعب من المياه ببحيرات مخر سيل الكريمات وحوالى ٠.50 مليون متر مكعب ببحيرات مخر سيل المنشي بمحافظة الجيزة و ٠.50 مليون متر مكعب ببحيرات مخر سيل الجبو بمحافظة القاهرة ، بالإضافة لإستقبال مياه الأمطار المتساقطة على مخر سيل وادي متين وتصريفها على نهر النيل.

وأضاف أنه وبناءاً على التنبؤ الصادر عن "مركز التنبؤ بالفيضان" التابع للوزارة منذ ثلاثة أيام والذى أشار لتوقع هطول أمطار غزيرة على القاهرة والجيزة وشمال الصعيد .. فقد قامت أجهزة الوزارة بتخفيض مناسيب المياه بالترع والمصارف بمحافظات الجيزة وبنى سويف والفيوم والمنيا حتى تتمكن شبكة المجارى المائية من إستيعاب كميات المياه الإضافية ، بالاضافة للمتابعة المستمرة من جانب الوزارة لضمان جاهزية محطات الرفع و وحدات الطوارئ للتعامل مع اى إزدحامات مائية.

وأشار الى أنه بالنسبة لمخرات السيول وأعمال الحماية بمحافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح .. فيتم المرور الدورى عليها بمعرفة أجهزة الوزارة المعنية للإطمئنان على جاهزيتها للتعامل مع أي أمطار أو سيول متوقعة خلال الفترة القادمة بأعلى درجة من الكفاءة والفاعلية.

وأوضح سويلم أن الوزارة تتخذ إجراءات متعددة للتعامل مع موسم السيول والأمطار الغزيرة تنقسم إلى إجراءات بعيدة المدى وإجراءات موسمية واجراءات إستباقية.

و تشتمل الإجراءات بعيدة المدى على تنفيذ مشروعات فى مجال الحماية من أخطار السيول ، حيث تم إنشاء 1400 منشأ للحماية بمختلف المحافظات ، والتى تهدف لتوفير الحماية اللازمة من أخطار السيول للمواطنين وحماية مدن ومنشآت سياحية وقرى بدوية وتجمعات وطرق وخطوط إتصالات وغاز ومياه وكهرباء وأبراج كهرباء ، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار والتى يمكن إستخدامها من التجمعات البدوية فى المناطق المحيطة لإستخدامات الشرب والرعى وشحن الخزان الجوفى.

أما الاجراءات الموسمية فتتمثل فى المرور الدورى على مخرات السيول بمحافظات الوجه القبلى والبحر الاحمر وشمال وجنوب سيناء ومطروح ، والتعامل الفوري مع أى تعديات على مجرى هذه المخرات وإزالتها ، نظرا لضرورة الحفاظ على شبكة تصريف مياه السيول بدون وجود أي عوائق أو أعمال ردم لخطورة وجود مثل هذه العوائق في تجمع مياه السيول أمام هذه العوائق ، الأمر الذى يؤدى لإرتفاع منسوب المياه بالمخر ، والتسبب في غرق الأراضى المحيطة به ، وما يمثله ذلك من خطورة داهمة على المواطنين والمنشآت.

كما يقوم مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة بالتنبؤ بكميات ومواقع الامطار قبل حدوثها بـ 72 ساعة ، ونشر هذا التنبؤ بشكل فورى على كافة الوزارات والمحافظات والجهات المعنية لإتخاذ الاجراءات الإستباقية المناسبة.