وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم 50 فائزا فى المسابقة العالمية لتطبيقات الأوفيس

كفر الشيخ محمد سليمان

كرم محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، بمركزالتطويرالتكنولوجي، 50 من الطلاب والمدربين ومدراء المدارس ومنسقى الإدارات التعليمية، الحاصلين على مراكز متقدمة في المسابقة العالمية لتطبيقات الأوفيس للطلاب فى الحاسب الآلى، بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، ووائل الحداد، مدير مركز التطوير التكنولوجي، وهاني حمدان، مدير غرفة العمليات بالمديرية.

والتي تعد المسابقة من أكبر المسابقات على مستوى العالم فى الحاسب الآلى والتى تقام فى أغسطس من كل عام فى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك للطلاب من سن 13 وحتى 18 عاما ويشارك بها أكثر من 150 دولة للتنافس لاختيار أفضل 50 طالبا على مستوى العالم بحصول الطالب على أعلى درجة في الاختبار في اقل وقت

ووجه وكيل الوزارة كلمة شكر، لأبنائه الطلاب ومديري المدارس، ومنسقي الإدارات، متمنيا لهم المزيد من التميز والحصول على مراكز عالمية في المسابقة القادمة.