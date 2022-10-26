اليوم السابع
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الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 01:21 م
أكرم القصاص
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وكيل "تعليم كفر الشيخ" يتفقد مدرسة للتعليم الأساسى بإدارة شرق ويشرح للطلاب

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 12:54 م
وكيل "تعليم كفر الشيخ" يتفقد مدرسة للتعليم الأساسى بإدارة شرق ويشرح للطلاب جانب من تفقد وكيل تعليم كفر الشيخ للمدارس
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، المدرسة الحديثة للتعليم الأساسى التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ، لمتابعة انتظام العملية التعليمية بالمدارس.

 

وتابع شرح المعلمين فى عدد من الفصول أثناء الحصص الدراسية، وشاركهم فى شرح عدد من الموضوعات فـي اللغة العربية واللغة الانجليزية والرياضيات، وأشاد بجهود المعلمين بالمدرسة في استخدام الوسائل التعليمية السهلة والمبسطة لتوصيل المعلومات إلى التلاميذ.

 

وأشاد وكيل الوزارة بالتفاعل الجيد بين التلاميذ والمعلمين، كما أشاد بنظافة المدرسة وانضباطها، وشكر التلميذات لمشاركتهم برسومات عن مؤتمر المناخ الذي سيعقد بشرم الشيخ، وانتصارات أكتوبر، وتفقد المكتبة ومعامل العلوم والحاسب الآلي، وحجرات الانشطة، وتابع موقف تسليم الكتب للطلاب، موجهاً بممارسة الأنشطة المتعددة، واكتشاف المواهب، ودعمهم، وتفعيل مجموعات التقوية، موجها الشكر لكل من عنتر عبد الله الشافعي، والسيدة حسن عبده ،معلمي الصف الأول الابتدائي.

 

جانب من النتاعة
جانب من النتاعة

 

جانب من تفقد وكيل تعليم كفر الشيخ للمدارس
جانب من تفقد وكيل تعليم كفر الشيخ للمدارس

 

متابعة وكيل الوزارة
متابعة وكيل الوزارة

 

تجاوب وكسيل الوزارة للتلاميذ
تجاوب وكيل الوزارة مع التلاميذ

 


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