واستبعد ستانجورا، حسبما أفاد راديو "براغ الدولى"، اليوم الأربعاء، إمكانية الإغلاق القسري لبعض المصانع بسبب نقص الغاز، لاسيما أن صهاريج تخزين الغاز تحتوي حاليا على أكثر من 3.2 مليار متر مكعب.

وأشار الوزير التشيكي، إلى أن درجات الحرارة المعتدلة الحالية، والتى تقلل من استهلاك الغاز في جميع أنحاء أوروبا، تعد عاملا مهما يصب في صالح البلاد.

